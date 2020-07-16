Украинцам разрешили въезд в Болгарию без обсервации и теста на COVID-19
Въехать в Болгарию без обсервации и ПЦР-теста на COVID-19 можно уже с сегодняшнего дня
С сегодняшнего дня, 16 июля, в Болгарию можно въехать из Украины без прохождения 14-дневной обсервации и без предъявления негативного ПЦР-теста на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом говорится в приказе болгарского Минздрава.
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Такие же условия установлены для путешественников, которые прибывают из стран Европейского Союза (кроме Швеции и Португалии), Исландии, Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейна, Сан-Марино, Андорры, Монако, Ватикана, Алжира, Австралии, Канада, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая.
Все прибывающие из Швеции, Португалии и стран, которые не названы выше, при въезде в Болгарию должны пройти 14-дневную обсервацию, либо же предъявить негативный ПЦР-тест, проведенный не позднее чем за 72 часа до въезда.
- 14 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что украинцам для въезда открыты 25 стран - смотрите список.
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