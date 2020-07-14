Количество стран, куда могут въезжать украинцы, увеличилось до 25 - Кулеба
Теперь к ранее опубликованному списку из 23 стран добавились еще Ливан и Багамские Острова
Украинцы смогут путешествовать уже в 25 стран - теперь для въезда стали также стали открыты Багамские острова и Ливан, сообщил на онлайн-брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Кулеба признал, что это не самые популярные направления, но отметил, что "Багамские острова очень отдаленная точка, хоть и привлекательная для туризма", а "Ливан - менее популярное направление среди украинских туристов, хотя страна чрезвычайно интересная и красивая". Также он напомнил, что для въезда по-прежнему остаются открытыми 23 страны из опубликованного ранее списка.
По словам Кулебы сейчас украинцев больше всего интересуют Венгрия, Турция и Россия.
- 22 июня МИД представил карту планирования путешествий во время коронавирусной пандемии - она отображает режимы въезда и транзита для всех стран - она доступна по ссылке.
- 7 июля Кулеба обнародовал список из 23 стран, куда украинцы могут въехать, включая те, для посещения которых нужна виза.
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