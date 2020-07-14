Количество стран, куда могут въезжать украинцы, увеличилось до 25 - Кулеба

Теперь к ранее опубликованному списку из 23 стран добавились еще Ливан и Багамские Острова

Украинцы смогут путешествовать уже в 25 стран - теперь для въезда стали также стали открыты Багамские острова и Ливан, сообщил на онлайн-брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Кулеба признал, что это не самые популярные направления, но отметил, что "Багамские острова очень отдаленная точка, хоть и привлекательная для туризма", а "Ливан - менее популярное направление среди украинских туристов, хотя страна чрезвычайно интересная и красивая". Также он напомнил, что для въезда по-прежнему остаются открытыми 23 страны из опубликованного ранее списка.

По словам Кулебы сейчас украинцев больше всего интересуют Венгрия, Турция и Россия.

СПРАВКА. Для посещения Багамских островов гражданам Украины нужна виза, которую можно оформить в посольстве или консульствах Великобритании. Срок ее оформления составляет от десяти дней до трех недель, а выдается она на шесть или 12 месяцев. Консульский сбор оплачивается в визовом центре непосредственно при подаче документов.

Для посещения Ливана с туристической целью на срок до 30 дней украинцам также необходимо оформить визу - ее покупают в аэропорту по прилету или на пограничном пункте при пересечении границы на авто. Для получения визы необходимо иметь действующий загранпаспорт, подтверждение брони отеля или туристический ваучер или приглашение от частного лица. Для проезда транзитом (до 48 часов) виза не нужна.

22 июня МИД представил карту планирования путешествий во время коронавирусной пандемии - она отображает режимы въезда и транзита для всех стран - она доступна по ссылке.

7 июля Кулеба обнародовал список из 23 стран, куда украинцы могут въехать, включая те, для посещения которых нужна виза.

Читайте также: COVID-19 и туризм. У Украины нет шансов попасть в "зеленый список" ЕС - Кулеба

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.