Каждый четвертый ПЦР-тест на коронавирус может быть ошибочным – Степанов

По словам министра, достоверность результата зависит о места концентрации вируса, а также условий отбора и транспортировки образцов

До 25% результатов ПЦР-исследований на коронавирус могут быть ложноотрицательными – то есть давать отрицательный результат (отсутствие коронавируса), тогда как человек на самом деле заражен. Об этом сообщил на брифинге 26 июля министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки. В случае, если вирус сконцентрировался в нижних отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирования может быть ложноотрицательным", – объяснил министр.

Степанов добавил, что на достоверность результата теста также влияет соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию.

По данным министерства, за эпидемии в Украине было проведено 963 641 тестирование методом ПЦР.

По состоянию на 26 июля в Украине зафиксировали 64 849 случаев инфицирования COVID-19.

Наталия Медведева

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