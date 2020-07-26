Коронавирус. В Украине более 900 выявленных заболевших за сутки - динамика

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 64 849 заболевших

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 920 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (сутками ранее - 1106). Об этом говорится в данных СНБО.

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За сутки умерли 15 (сутками ранее - 19) человек, выздоровели 310 (611) пациентов.

Всего заболели 64 849 человек с начала эпидемии в стране, летальных случаев - 1605, выздоровели 35 807 пациентов.

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Владислав Сердюк

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