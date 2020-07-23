Коронавирус. Ляшко спрогнозировал, когда появится вакцина
Главный санврач Ляшко считает, что в будущем появятся препараты или вакцина против COVID-19 - и миру удастся одолеть пандемию коронавируса
Вакцина против коронавирусной болезни COVID-19 может появиться весной 2021 года, спрогнозировал в эфире Украинского радио главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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"С коронавирусом мы справимся. Сегодня это карантин, ограничительные противоэпидемические мероприятия, в дальнейшем это будут или препараты для лечения или вакцина, поскольку разработки вакцины ведутся. Семь вакцин переходят в третью клиническую стадию. Я думаю, весной у нас будут вакцины и мы тогда будем справляться с вирусом более эффективно", - сказал медик.
Он также добавил, что сейчас Минздрав делает все возможное, чтобы нарастить объемы тестирований на COVID-19 и расширить сеть лабораторий.
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