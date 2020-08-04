В Германии началась новая волна коронавируса: она слабее первой – врачи
Больницы Германии готовы к новой волне коронавируса, говорят в объединении немецких врачей
В Германии началась вторая волна коронавирусной болезни COVID-19, пока она не такая интенсивная как та, что была весной. Об этом заявили в объединении немецких врачей Marburger Bund, передает DW.
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Глава организации Сузанне Йона (Susanne Johna) отмечает, что больницы готовы к новой волне заболеваемости. Сейчас число коек в реанимационных будет увеличиваться по мере необходимости, а не держаться свободным все время как это было весной.
В Германии за прошедшие сутки COVID-19 заболели 879 человек, передают в Институте Роберта Коха. За все время эпидемии в стране выявили 211 281 зараженных, умерли 9156 пациентов.
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