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02.08.2020, 18:18

Маска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортаж

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Маска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортажМаска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортажМаска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортажМаска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортажМаска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортажМаска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортажМаска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортаж
Маска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортажМаска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортажМаска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортажМаска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортажМаска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортажМаска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортажМаска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортаж
Маска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортажМаска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортажМаска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортажМаска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортажМаска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортажМаска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортажМаска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортаж

В итоге полиция разогнала митингующих, поскольку те были без масок и отказывались соблюдать социальную дистанцию

В Берлине два дня подряд происходили протесты против карантинных ограничений, введенных властями страны. Полиции удалось разогнать митингующих, сообщила полиция Берлина в Twitter, но фотографам удалось заснять отдельные забавные кадры.

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Некоторые демонстранты решили протестовать с комфортом, захватив с собой из дома стулья и зонтики от дождя. А другие - заменить обычные защитные респираторы маской зебры или даже сеткой с пришитыми к ней тампонами. 

По признанию многих участников акции, они также решили совместить приятное с полезным - объединив участие в протестах с прогулкой по городу с посещением столичных достопримечательностей.

Смотрите также: Новые протесты в Сербии против ужесточения карантина - фоторепортаж, видео

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Теги: Германия, протест, берлин, фото, митинг, карантин
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