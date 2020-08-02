Маска зебры и тампоны. Как в Берлине прошла акция против карантина: фоторепортаж

В Берлине два дня подряд происходили протесты против карантинных ограничений, введенных властями страны. Полиции удалось разогнать митингующих, сообщила полиция Берлина в Twitter, но фотографам удалось заснять отдельные забавные кадры.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Некоторые демонстранты решили протестовать с комфортом, захватив с собой из дома стулья и зонтики от дождя. А другие - заменить обычные защитные респираторы маской зебры или даже сеткой с пришитыми к ней тампонами.

По признанию многих участников акции, они также решили совместить приятное с полезным - объединив участие в протестах с прогулкой по городу с посещением столичных достопримечательностей.

1 августа на протест против карантина в Берлине вышло 17 000 участников - фото.

Смотрите также: Новые протесты в Сербии против ужесточения карантина - фоторепортаж, видео