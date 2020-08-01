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01.08.2020, 18:24

В Берлине 17000 человек вышли на протест против карантина: фото

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В Берлине 17000 человек вышли на протест против карантина: фотоВ Берлине 17000 человек вышли на протест против карантина: фотоВ Берлине 17000 человек вышли на протест против карантина: фотоВ Берлине 17000 человек вышли на протест против карантина: фотоВ Берлине 17000 человек вышли на протест против карантина: фото
В Берлине 17000 человек вышли на протест против карантина: фотоВ Берлине 17000 человек вышли на протест против карантина: фотоВ Берлине 17000 человек вышли на протест против карантина: фотоВ Берлине 17000 человек вышли на протест против карантина: фотоВ Берлине 17000 человек вышли на протест против карантина: фото
В Берлине 17000 человек вышли на протест против карантина: фотоВ Берлине 17000 человек вышли на протест против карантина: фотоВ Берлине 17000 человек вышли на протест против карантина: фотоВ Берлине 17000 человек вышли на протест против карантина: фотоВ Берлине 17000 человек вышли на протест против карантина: фото

Поскольку на мероприятии не соблюдались правила гигиены, организатору были предъявлены уголовные обвинения

Несмотря на рост числа случаев заражения, в Берлине около 17 000 человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает Spiegel.

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По словам берлинской полиции, поскольку на мероприятии не соблюдались правила гигиены, организатору были предъявлены уголовные обвинения. После этого митинг был закончен.

Издание пишет, что к участию в акции призывали многие крайне правые группы.

По данным корреспондента ВВС в Берлине, некоторые из участников - ультраправые, некоторые — сторонники теорий заговора, подвергающие сомнению существование COVID-19, но также много обычных людей, которые возражают против подхода правительства к пандемии.

"Наше требование - вернуться к демократии. Прочь эти навязанные нам законы, а также маски, которые делают нас рабами", - сказала одна из участниц.

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Ограничения в Германии включают в себя ношение масок в магазинах и общественном транспорте, правила социальной дистанции и гигиенические требования. Для туристов, возвращающихся из районов повышенного риска, введено обязательное тестирование.

С начала пандемии в Германии было зарегистрировано более 210 000 случаев коронавируса и более 9 000 связанных с ним смертей.

Заболеваемость коронавирусом в мире продолжает держаться на высоком уровне. За сутки подтвержден 282 171 новый случай (днем ранее - 287 348). 

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Теги: берлин, коронавирус, COVID -19
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