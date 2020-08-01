Коронавирус. В мире за сутки 282 171 заболевший COVID-19: динамика пандемии

Больше всего заболевших – в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР

Заболеваемость коронавирусом в мире продолжает держаться на высоком уровне, за сутки подтвержден 282 171 новый случай (днем ранее - 287 348). Об этом говорится в данных на Worldometer.

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Всего в мире зафиксировано 17 745 673 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 682 197 человек умерли от болезни (за прошедшие сутки - 6234), 11 151 834 пациента выздоровели.

Динамика эпидемии коронавируса в странах с наибольшим числом заболевших:

1. США - 4 705 889 заболели (+70 904 за сутки), 156 747 умерли (+1462 за сутки), 2 327 572 выздоровели;

2. Бразилия - 2 666 298 заболели (+52 509), 92 568 умерли (+1191), 1 884 051 выздоровел;

3. Индия - 1 697 054 заболели (+57 704), 36 551 умерли (+765), 1 095 647 выздоровели;

4. Россия - 839 981 заболел (+5482), 13 963 умерли (+161), 638 410 выздоровели;

5. ЮАР - 493 183 заболели (+11 014), 8005 умерли (+193), 326 171 выздоровели.

Более 300 000 заболевших коронавирусом - в Мексике, Перу, Чили, Испании, Иране и Великобритании. Более 200 000 - в Колумбии, Пакистане, Саудовской Аравии, Италии, Бангладеше, Турции и Германии.

На утро 31 июля в Украине выявлено 1090 новых случаев коронавируса

Больше всего новых заболевших было в Киеве и Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

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Денис Юдин

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