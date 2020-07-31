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COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в трех областях и Киеве: динамика

31.07.2020, 08:57
COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в трех областях и Киеве: динамика - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

По данным СНБО, меньше всего инфицированных за сутки в двух областях - Кировоградской и Сумской

За минувшие сутки, 30 июля, в Украине больше всего COVID-19 заболели жители Львовской (147), Ивано-Франковской (111), Ровенской (82) областей и Киева (110). Об этом говорится в статистике Совета нацбезопасности и обороны.

Меньше всего заболевших за сутки – в Сумской и Кироградской областях (по одному).

Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и регионах Украины:

  • Львовская область - 9526 заболевших (147 за сутки);
  • Киев - 8241 (110);
  • Ровенская - 6024 (82);
  • Черновицкая – 5875 (63);
  • Закарпатская - 5146 (68);
  • Ивано-Франковская - 4557 (111);
  • Волынская - 3783 (48);
  • Киевская - 3716 (44);
  • Харьковская - 3711 (85);
  • Одесская - 3214 (64);
  • Тернопольская - 2976 (54);
  • Винницкая - 2736 (38);
  • Житомирская - 1850 (43);
  • Днепропетровская - 1402 (8);
  • Хмельницкая - 1138 (29);
  • Черкасская - 924 (5);
  • Донецкая - 881 (16);
  • Запорожская - 790 (11);
  • Черниговская - 823 (34);
  • Кировоградская - 703 (1);
  • Николаевская - 590 (12);
  • Сумская - 485 (1);
  • Полтавская - 440 (9);
  • Херсонская - 227 (3);
  • Луганская - 126 (4).

В сводку не включены данные с временно оккупированных территорий Крыма, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

За прошедшие сутки в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1090 человек.

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Арина Толина
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