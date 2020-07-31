COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в трех областях и Киеве: динамика
По данным СНБО, меньше всего инфицированных за сутки в двух областях - Кировоградской и Сумской
За минувшие сутки, 30 июля, в Украине больше всего COVID-19 заболели жители Львовской (147), Ивано-Франковской (111), Ровенской (82) областей и Киева (110). Об этом говорится в статистике Совета нацбезопасности и обороны.
Меньше всего заболевших за сутки – в Сумской и Кироградской областях (по одному).
Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и регионах Украины:
- Львовская область - 9526 заболевших (147 за сутки);
- Киев - 8241 (110);
- Ровенская - 6024 (82);
- Черновицкая – 5875 (63);
- Закарпатская - 5146 (68);
- Ивано-Франковская - 4557 (111);
- Волынская - 3783 (48);
- Киевская - 3716 (44);
- Харьковская - 3711 (85);
- Одесская - 3214 (64);
- Тернопольская - 2976 (54);
- Винницкая - 2736 (38);
- Житомирская - 1850 (43);
- Днепропетровская - 1402 (8);
- Хмельницкая - 1138 (29);
- Черкасская - 924 (5);
- Донецкая - 881 (16);
- Запорожская - 790 (11);
- Черниговская - 823 (34);
- Кировоградская - 703 (1);
- Николаевская - 590 (12);
- Сумская - 485 (1);
- Полтавская - 440 (9);
- Херсонская - 227 (3);
- Луганская - 126 (4).
В сводку не включены данные с временно оккупированных территорий Крыма, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
За прошедшие сутки в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1090 человек.
- Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина проскочит вторую волну пандемии.
- 27 июля в ВОЗ заявили об "ускорении пандемии" - созывают чрезвычайный комитет.
- 30 июля сообщалось, что за прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (199 случаев), Львовской (131), Ровенской (105) и Ивано-Франковской (104) областях. Ни одного нового пациента не было в Луганской и Херсонской областях
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