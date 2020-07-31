COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в трех областях и Киеве: динамика

По данным СНБО, меньше всего инфицированных за сутки в двух областях - Кировоградской и Сумской

За минувшие сутки, 30 июля, в Украине больше всего COVID-19 заболели жители Львовской (147), Ивано-Франковской (111), Ровенской (82) областей и Киева (110). Об этом говорится в статистике Совета нацбезопасности и обороны.

Меньше всего заболевших за сутки – в Сумской и Кироградской областях (по одному).

Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и регионах Украины:

Львовская область - 9526 заболевших (147 за сутки);

Киев - 8241 (110);

Ровенская - 6024 (82);

Черновицкая – 5875 (63);

Закарпатская - 5146 (68);

Ивано-Франковская - 4557 (111);

Волынская - 3783 (48);

Киевская - 3716 (44);

Харьковская - 3711 (85);

Одесская - 3214 (64);

Тернопольская - 2976 (54);

Винницкая - 2736 (38);

Житомирская - 1850 (43);

Днепропетровская - 1402 (8);

Хмельницкая - 1138 (29);

Черкасская - 924 (5);

Донецкая - 881 (16);

Запорожская - 790 (11);

Черниговская - 823 (34);

Кировоградская - 703 (1);

Николаевская - 590 (12);

Сумская - 485 (1);

Полтавская - 440 (9);

Херсонская - 227 (3);

Луганская - 126 (4).

В сводку не включены данные с временно оккупированных территорий Крыма, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

За прошедшие сутки в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1090 человек.

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина проскочит вторую волну пандемии.

27 июля в ВОЗ заявили об "ускорении пандемии" - созывают чрезвычайный комитет.

30 июля сообщалось, что з а прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (199 случаев), Львовской (131), Ровенской (105) и Ивано-Франковской (104) областях. Ни одного нового пациента не было в Луганской и Херсонской областях

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Арина Толина

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