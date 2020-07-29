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Коронавирус. Какие курорты доступны украинцам и при каких условиях – список

29.07.2020, 12:17
Коронавирус. Какие курорты доступны украинцам и при каких условиях – список - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

Несмотря на пандемию коронавируса, украинцы могут сейчас отдохнуть в Турции, Египте, Хорватии, Черногории, Албании и Болгарии

Украинцы могут поехать отдохнуть в шести заграничных курортах, но на поездки в некоторые из них действуют особые условия в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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В список доступных курортов входят:

- Турция, Египет, Албания – поездка и возвращение в Украину без ограничений;

- Черногория – 14-дневная самоизоляция после возвращения;

- Хорватия – при въезде необходимо иметь негативный результат ПЦР-теста, сделанного в течение последних 48 часов;

- Болгария -  въезд разрешен с 30 июля при наличии негативного результата ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов.

Министр также сообщил, что тесты можно сделать перед вылетом в аэропортах Борисполя, Львова и Одессы, где установлены лаборатории для быстрого прохождения тестов.

Криклий также призвал проверять информацию перед поездкой, поскольку правила въезда могут меняться каждый день.

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Марк Сировой
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