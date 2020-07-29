Украинцы смогут свободно въезжать в ЕС не раньше осени - Стефанишина

Более активный диалог по открытию границ ЕС для Украины начнется с сентября, заявила вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина

Украинцам не следует раньше осени ожидать ослабления ограничений при въезде в ЕС, введенных из-за пандемии нового коронавируса. Об этом заявила вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью Сегодня.

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По ее словам, сейчас действует свобода передвижения внутри стран Шенгенской зоны. Однако "когда речь идет о въезде на территорию ЕС из третьих стран, рекомендации Еврокомиссии очень жесткие".

"Когда показатели заболеваемости снизятся, тогда будем говорить об открытии границ", - заявила Стефанишина, уточнив, что "на дипломатическом фронте ведется мощная работа", поскольку каждая страна-член ЕС отдельно может принимать решение по открытию границ.

"Безвиз никуда не исчезнет. Думаю, с сентября можно будет говорить о более активном диалоге, поскольку весь мир в ожидании потенциальной второй волны всплеска коронавируса. Поэтому облегчения ожидаются ориентировочно осенью", - резюмировала вице-премьер.

28 июля стало известно, что ЕС сократит список стран "зеленой зоны". Из списка могут исключить Канаду, Японию, Китай, Алжир, Марокко и Южную Корею.

Владислав Сердюк

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