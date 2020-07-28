ЕС сократит список стран "зеленой зоны". Украины там все равно нет - Bloomberg

ЕС обновит перечень стран, гражданам которых разрешен въезд. Украины среди них по-прежнему нет

Из-за роста случаев заболевания COVID-19 в некоторых странах Европейский Союз будет держать границы закрытыми для путешественников из большинства стран еще по меньшей мере две недели. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников из Брюсселя.

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По их данным, в ЕС склоняются к сокращению списка стран "зеленой зоны", где сейчас 13 государств. Из списка могут исключить Канаду, Японию, Китай, Алжир, Марокко и Южную Корею.

В "белый" список пока входят Австралия, Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай.

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В мире по состоянию на утро 28 июля зафиксировано 16 635 976 случаев заболевания коронавирусной инфекцией ( 218 352 за сутки ), 656 085 человек умерли от болезни (за сутки - 4202), 10 226 217 пациентов выздоровели.

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Наталия Софиенко

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