COVID-19 и туризм. Германия будет тестировать прибывших из Украины

Тестирование будет обязательным и бесплатным. Его будут проводить в аэропортах, на вокзалах и в портах

В Германии всем туристам, которые прибыли из стран "красного" списка , будут проводить обязательный бесплатный тест на коронавирус. В список стран с повышенным риском заражения вошли 130 стран. Среди них и Украина. Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, передает издание The Local.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Обязательное тестирование для туристов, прибывших из стран "красного" списка, поможет остановить проблему распространения болезни в Германии, убежден министр.

В перечень "стран риска" попали в частности Украина, Беларусь, Россия, Азербайджан, Черногория, США, Армения, Албания, Турция, Казахстан, Египет и другие.

Новые правила вступят в силу уже со следующей недели. Тестирование будут проводить в аэропортах, на вокзалах и в портах.

Читайте также: У Украины нет шансов попасть в "зеленый список" ЕС - Кулеба

7 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы могут въехать в 23 страны, в части из них действуют некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса.

10 июля Минздрав обновил список стран "красной" зоны. Перечень стран "красной" и "зеленой" зон - тут.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.