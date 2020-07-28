Коронавирус. В мире 218 000 заболевших COVID-19 за сутки: данные по странам

Больше всего заболевших – в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР

За прошедшие сутки в мире зарегистрировали 218 352 заболевших COVID-19 (днем ранее - 221 260). Об этом говорится в данных на Worldometer.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего в мире зафиксировано 16 635 976 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 656 085 человек умерли от болезни (за прошедшие сутки - 4202), 10 226 217 пациентов выздоровели.

Динамика эпидемии коронавируса в странах с наибольшим числом заболевших:

1. США - 4 433 410 заболели (+61 571 за сутки), 150 444 умерли (+596 за сутки), 2 136 603 выздоровели;

2. Бразилия - 2 443 480 заболели (+23 579), 87 679 умерли (+627), 1 667 667 выздоровели;

3. Индия - 1 482 503 заболели (+46 484), 33 448 умерли (+636), 953 189 выздоровели;

4. Россия - 818 120 заболели (+5635), 13 354 умерли (+85), 603 329 выздоровели;

5. ЮАР - 452 529 заболели (7096), 7067 умерли (+298), 274 925 выздоровели.

Более 300 000 заболевших коронавирусом - в Мексике, Перу, Чили, Испании и Великобритании. Более 200 000 - в Иране, Пакистане, Саудовской Аравии, Колумбии, Италии, Турции, Бангладеше, Германии.

Вчера стало известно, что ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за ускорения пандемии коронавируса.

На 27 июля в Украине было зарегистрировано 65 656 заболевших COVID-19, из них 1616 умерли, а 36 122 выздоровели.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.