Коронавирус в Украине не отступает, но заболеваемость – ниже тысячи в сутки

Вчера в стране зафиксировали 807 новых больных COVID-19. Это на 113 инфицированных меньше, чем позавчера (920)

За прошедшие сутки, 26 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 807 человек (из них 65 детей и 43 медика), 161 пациент госпитализирован. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

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За этот период болезнь унесла жизни 11 пациентов (днем ранее – 15), выздоровели 315 (днем ранее - 310).

26 июля в стране было сделано 7064 тестов на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 12 559). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 3715 (днем ранее – 5158). Суммарно – 10 779 тестов (днем ранее – 17 717).

Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрирован 65 656 заболевших COVID-19, из них 1616 умерли, а 36 122 выздоровели.

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Евгений Пилипенко

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