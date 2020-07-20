Зеленский надеется, что Украина проскочит вторую волну коронавирусной пандемии

Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что на прошлой неделе "госпитализация в целом пошла на спад"

Украине следует готовиться к второй волне коронавирусной эпидемии, но власть надеется, что ее не будет. Об этом заявил на ежедневном совещании о COVID-19 президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, сейчас такая ситуация, что "мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции". Зеленский говорит, что сегодня в стране "нет критических вспышек или каких-то "красных точек".

"Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50%. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует", - подчеркнул президент.

Читайте также: Киев и восемь областей не готовы ослаблять карантин - Минздрав

На совещании министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что количество ежедневных тестов "постоянно наращивается". Данные от Минздрава за последние 10 дней:

19 июля - 9080 тестов;

18 июля - 17 745;

17 июля - 28 440;

16 июля - 28 019;

15 июля - 27 413;

14 июля - 29 044;

13 июля - 22 846;

12 июля - 10 524;

11 июля - 15 019;

10 июля - 27 159;

9 июля - 27 281.

Всего с начала коронавирусной эпидемии Украина сделала 877 000 тестов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Сопоставимое число тестов сделано в Малайзии, Мексике, Австрии, Ираке, Нидерландах и Швейцарии. Для сравнения (данные worldometers.info): КНР – 90 млн, США - 48 млн, РФ - 25 млн, ФРГ - 7 млн.

По данным главы Минздрава, в течение трех недель сохраняется примерно одинаковый уровень показателей по выявлению подозрений и заражений, а на прошлой неделе "госпитализация в целом пошла на спад".

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.