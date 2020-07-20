Зеленский надеется, что Украина проскочит вторую волну коронавирусной пандемии
Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что на прошлой неделе "госпитализация в целом пошла на спад"
Украине следует готовиться к второй волне коронавирусной эпидемии, но власть надеется, что ее не будет. Об этом заявил на ежедневном совещании о COVID-19 президент Владимир Зеленский.
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По его словам, сейчас такая ситуация, что "мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции". Зеленский говорит, что сегодня в стране "нет критических вспышек или каких-то "красных точек".
"Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50%. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует", - подчеркнул президент.
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На совещании министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что количество ежедневных тестов "постоянно наращивается". Данные от Минздрава за последние 10 дней:
19 июля - 9080 тестов;
18 июля - 17 745;
17 июля - 28 440;
16 июля - 28 019;
15 июля - 27 413;
14 июля - 29 044;
13 июля - 22 846;
12 июля - 10 524;
11 июля - 15 019;
10 июля - 27 159;
9 июля - 27 281.
Всего с начала коронавирусной эпидемии Украина сделала 877 000 тестов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Сопоставимое число тестов сделано в Малайзии, Мексике, Австрии, Ираке, Нидерландах и Швейцарии. Для сравнения (данные worldometers.info): КНР – 90 млн, США - 48 млн, РФ - 25 млн, ФРГ - 7 млн.
По данным главы Минздрава, в течение трех недель сохраняется примерно одинаковый уровень показателей по выявлению подозрений и заражений, а на прошлой неделе "госпитализация в целом пошла на спад".
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