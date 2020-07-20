Коронавирус. Киев и восемь областей не готовы ослаблять карантин - Минздрав
К ослаблению карантина не готовы Киев и Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области
Министерство здравоохранения запретило Киеву и восьми областям ослаблять карантин, поскольку эпидемическая ситуация не соответствует необходимым показателям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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К ослаблению карантина не готовы Киев и Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.
Закарпатская область – единственная, где превышен показатель заполненности коек. В регионе заняты 73,9% больничных мест для пациентов с COVID-19. В Черниговской области проводят недостаточное число тестирований.
В Харьковской, Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях превышен показатель выявленных больных от общего числа протестированных.
В Киеве, а также в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях не могут ослаблять карантин из-за негативной динамики эпидемии.
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