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Коронавирус. Киев и восемь областей не готовы ослаблять карантин - Минздрав

20.07.2020, 11:45
Коронавирус. Киев и восемь областей не готовы ослаблять карантин - Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

К ослаблению карантина не готовы Киев и Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области

Министерство здравоохранения запретило Киеву и восьми областям ослаблять карантин, поскольку эпидемическая ситуация не соответствует необходимым показателям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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К ослаблению карантина не готовы Киев и Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.

Закарпатская область – единственная, где превышен показатель заполненности коек. В регионе заняты 73,9% больничных мест для пациентов с COVID-19. В Черниговской области проводят недостаточное число тестирований.

В Харьковской, Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях превышен показатель выявленных больных от общего числа протестированных.

В Киеве, а также в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях не могут ослаблять карантин из-за негативной динамики эпидемии.

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  • 30 июня Степанов заявил, что с начала апреля до настоящего времени уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией медицинских работников снизился более чем вдвое
  • 19 июля в Бердянске зафиксировали вспышку COVID-19 на подстанции скорой медицинской помощи.

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Владислав Сердюк
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