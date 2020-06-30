Уровень заболеваемости медиков COVID-19 с апреля снизился вдвое – Степанов

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Львовского горсовета)

С начала апреля до настоящего времени уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией медицинских работников снизился более чем вдвое. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Об этом он рассказал во время онлайн-встречи с послами стран G7 и послом делегации ЕС в Украине.

"Если в начале апреля уровень заболеваемости наших медработников COVID-19 составлял 20% от общего количества больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%", – сообщил министр.

По его словам, это произошло благодаря обеспечению больниц средствами индивидуальной защиты, которые в начале эпидемии в Украине практически отсутствовали.

Кроме того, Степанов отметил, что в последнее время в Украине фиксируется прирост заболеваемости, особенно в западных регионах.

По состоянию на утро 30 июня в Украине подтверждено 44 334 случая COVID-19, из них 1159 летальных, 19115 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 706 новых случаев.

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