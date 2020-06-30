COVID-19. Шмыгаль назвал условия для усиления карантина по всей стране

Денис Шмыгаль (Фото: Александр Клименко/пресс-служба Рады)

Украина придерживается тактики адаптивного карантина, чтобы минимизировать удар эпидемии коронавируса по экономике, однако если в стране будет 60 активных больных COVID-19 на 100 000 населения, ограничения усилят. Об этом в интервью BBC News Україна рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных на 100 000 населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 000. Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей", - сказал он.

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Премьер говорит, что правительство делает все возможное, чтобы не закрывать страну на карантин второй раз. По его словам, Украина сейчас лучше готова к новой волне заболеваемости, поскольку подготовила медицинскую систему. Введение ослаблений карантина ошибкой он не считает.

"Это не ошибка. Мы ответственно относимся к ослаблениям. Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть стремительный рост (заболеваемости, - ред.). Чтобы не потерять экономику, от чего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости", - отметил политик.

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

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