В Бердянске зафиксировали вспышку COVID-19 на "скорой"
Половина зараженных сотрудников городской подстанции скорой помощи переносят коронавирус без симптомов
В Бердянске зафиксировали вспышку COVID-19 на подстанции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По состоянию на 19 июля, коронавирус подтвердили методом ПЦР-тестов у десяти сотрудников городской "скорой": пять из них имеют незначительные клинические проявления в виде насморка и субфебрильной температуры до 38, у остальных - клинических проявлений нет.
"Все чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением семейных врачей. Также на подстанции проведены дополнительные мероприятия по профилактике распространения инфекции. Все работники подстанции будут повторно обследованы методом ПЦР", - отмечается в сообщении.
- По состоянию на 19 июля, в Запорожской области выявили 669 заболевших коронавирусом (за сутки - четырех).
- LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.
Комментарии