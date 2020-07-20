В Бердянске зафиксировали вспышку COVID-19 на "скорой"

Половина зараженных сотрудников городской подстанции скорой помощи переносят коронавирус без симптомов

В Бердянске зафиксировали вспышку COVID-19 на подстанции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи.

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По состоянию на 19 июля, коронавирус подтвердили методом ПЦР-тестов у десяти сотрудников городской "скорой": пять из них имеют незначительные клинические проявления в виде насморка и субфебрильной температуры до 38, у остальных - клинических проявлений нет.

"Все чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением семейных врачей. Также на подстанции проведены дополнительные мероприятия по профилактике распространения инфекции. Все работники подстанции будут повторно обследованы методом ПЦР", - отмечается в сообщении.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

Запорожской области выявили 669 заболевших коронавирусом (за сутки - четырех). По состоянию на 19 июля, в

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Арина Толина

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