За сутки COVID-19 заболели во всех регионах Украины - карта
Львовская область и Киев являются лидерами по числу заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса в Украине
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали во Львовской области (109 случаев) и Киеве (87). Болезнь диагностировали во всех региона Украины, передает Совет национальной безопасности и обороны.
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Львовская область (8000 случаев) и Киев (6884) являются лидерами по числу выявленных инфицированных за все время эпидемии. Также высокая заболеваемость зарегистрирована в Черновицкой (5311), Ровенской (5082) и Закарпатской (4354) областях.
Меньше всего заболевших – в Луганской и Херсонской областях.
Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и регионах Украины:
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Львовская область – 8000заболевших (109 за сутки);
Киев - 6884 (87);
Черновицкая - 5311 (22);
Ровенская - 5082 (67);
Закарпатская - 4354 (36);
Ивано-Франковская - 3464 (79);
Киевская - 3271 (42);
Волынская - 3251 (32);
Харьковская - 3014 (43);
Одесская - 2532 (40);
Тернопольская - 2430 (36);
Винницкая - 2299 (28);
Житомирская - 1593 (9);
Днепропетровская - 1207 (24);
Хмельницкая - 980 (17);
Черкасская – 833 (15);
Донецкая - 792 (1);
Кировоградская - 681 (4);
Запорожская - 669 (4);
Черниговская - 642 (10);
Николаевская - 513 (3);
Сумская - 370 (15);
Полтавская - 351 (3);
Херсонская - 213 (4);
Луганская - 106 (1).
В статистику не входят данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 58 842 заболевших, 1485 умерших и 30 879 выздоровевших. За сутки COVID-19 диагностировали у 731 человека.
- 15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится: страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.
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