За сутки COVID-19 заболели во всех регионах Украины - карта

Львовская область и Киев являются лидерами по числу заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса в Украине

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали во Львовской области (109 случаев) и Киеве (87). Болезнь диагностировали во всех региона Украины, передает Совет национальной безопасности и обороны.

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Львовская область (8000 случаев) и Киев (6884) являются лидерами по числу выявленных инфицированных за все время эпидемии. Также высокая заболеваемость зарегистрирована в Черновицкой (5311), Ровенской (5082) и Закарпатской (4354) областях.

Меньше всего заболевших – в Луганской и Херсонской областях.

Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и регионах Украины:

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Львовская область – 8000заболевших (109 за сутки);

Киев - 6884 (87);

Черновицкая - 5311 (22);

Ровенская - 5082 (67);

Закарпатская - 4354 (36);

Ивано-Франковская - 3464 (79);

Киевская - 3271 (42);

Волынская - 3251 (32);

Харьковская - 3014 (43);

Одесская - 2532 (40);

Тернопольская - 2430 (36);

Винницкая - 2299 (28);

Житомирская - 1593 (9);

Днепропетровская - 1207 (24);

Хмельницкая - 980 (17);

Черкасская – 833 (15);

Донецкая - 792 (1);

Кировоградская - 681 (4);

Запорожская - 669 (4);

Черниговская - 642 (10);

Николаевская - 513 (3);

Сумская - 370 (15);

Полтавская - 351 (3);

Херсонская - 213 (4);

Луганская - 106 (1).

В статистику не входят данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 58 842 заболевших, 1485 умерших и 30 879 выздоровевших. За сутки COVID-19 диагностировали у 731 человека.

15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что карантин продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится : страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.

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Марк Сировой

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