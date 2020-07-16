В Раде рассказали, как будут работать школы с 1 сентября: страну поделят на зоны
Правительство хочет поделить страну на четыре зоны, исходя из заболеваемости COVID-19. Закрывать школы будут лишь в красной зоне
Обучение в школах при адаптивном карантине может отличаться в разных регионах в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций в Facebook.
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Исходя из эпидемической ситуации, страну поделят на три зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Делить будут до районного уровня и города областного значения, уточнил на заседании комитета главный санврач Виктор Ляшко. Запрет посещать школы будет лишь в населенных пунктах красной зоны.
Сейчас правительство рассматривает три сценария на начало ученого года:
1. Низкая заболеваемость – школы работают в обычном режиме
2. Высокая – полностью дистанционное обучение
3. Средняя – смешанная форма: дистанционное обучение + в школах с противоэпидемическими мерами (дистанцированием и гигиеническими мероприятиями).
В Кабмине прогнозируют, что наиболее вероятным будет вариант со средней заболеваемостью. При этом сценарии будут такие рекомендации:
- Отмена массовых мероприятий и экскурсий;
- Собрания педколлективов - в дистанционной форме;
- Недопущение скопления большого количества людей;
- Разделение потоков школьников, в зависимости от их возраста;
- Проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе, комбинированное обучение;
- Рекомендовать лицам из групп риска учиться в форме экстерната или дистанционного обучения;
- Полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет - она признана неприемлемой;
- Учителям не будут еженедельно делать тесты на COVID-19;
- Иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться;
- В случае вспышки заболеваемости, учебные заведения, возможно, будут закрывать на карантин на 7-14 дней (решение еще не принято).
- 17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
- 8 июля главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав с Минобразования обсуждает несколько вариантов формата работы школ с 1 сентября из-за эпидемии COVID-19.
- 15 июля Степанов заявил, что адаптивный карантин в Украине будет продлен как минимум на месяц, так как ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 не позволяет отменить ограничения.
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