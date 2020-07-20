Числа заболеваемости коронавирусом в Украине – синусоида: снова снижение

Вчера зафиксировано 651 новый больной: это на 80 человек меньше, чем позавчера. Такие показатели - при вдвое меньшем количестве тестов, чем днем ранее

За прошедшие сутки, 19 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 651 человека (из них 34 ребенка и 27 медиков), 134 пациента госпитализировали. Такие данные показал Совет нацбезопасности и обороны.

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За этот период болезнь унесла жизнь 13 пациента (днем ранее – восемь), выздоровели 560 (днем ранее - 354).

Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 59 493 заболевших COVID-19, из них 1498 умерли, а 31 439 выздоровели.

График суточной заболеваемости в Украине (нажмите, чтобы увеличить):

19 июля в стране было сделано 5575 тестов на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 11 023). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 3505 (днем ранее – 6722). Суммарно – 9080 тест (днем ранее – 17 745).

15 июля 2019-го стало известно, что карантинные меры продлят после 31 июля как минимум на месяц. При этом подход к адаптивному карантину изменится: страну поделят на четыре зоны с разными ограничениями.

В Харьковской области электричка почти на час задержалась в дороге из-за пассажиров, которые не хотели надевать маски.

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Смотрите карту: Коллективного иммунитета против коронавируса в Украине нет

Евгений Пилипенко

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