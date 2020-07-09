В Харьковской области пассажиры без масок задержали поезд почти на час
В Харьковской области пассажиры поезда не хотели надевать маски, из-за них поезд задержался почти на час
Вчера в Харьковской области пригородный поезд почти на час задержался в дороге из-за пассажиров, которые не хотели надевать маски. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.
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"8 июля пригородный поезд №6015 Казачья Лопань – Харьков прибыл на конечную станцию с задержкой в 49 минут", - заявляют в УЗ, уточняя, что причиной стали нарушители масочного режима. Нарушителей обнаружили на станции "Дергачи", они не реагировали на замечания железнодорожников и напоминания по громкоговорителю о необходимости пользоваться масками, потому проводники вызвали полицию.
Полицейские провели разъяснительную работу с нарушителями, однако из-за этого поезд простоял на станции 51 минуту, а прибыл на конечную с задержкой 49 минут.
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