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В Харьковской области пассажиры без масок задержали поезд почти на час

09.07.2020, 15:16
В Харьковской области пассажиры без масок задержали поезд почти на час - Фото
Фото: Facebook Укрзалізниці

В Харьковской области пассажиры поезда не хотели надевать маски, из-за них поезд задержался почти на час

Вчера в Харьковской области пригородный поезд почти на час задержался в дороге из-за пассажиров, которые не хотели надевать маски. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці

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"8 июля пригородный поезд №6015 Казачья Лопань – Харьков прибыл на конечную станцию ​​с задержкой в ​​49 минут", - заявляют в УЗ, уточняя, что причиной стали нарушители масочного режима. Нарушителей обнаружили на станции "Дергачи", они не реагировали на замечания железнодорожников и напоминания по громкоговорителю о необходимости пользоваться масками, потому проводники вызвали полицию.

Полицейские провели разъяснительную работу с нарушителями, однако из-за этого поезд простоял на станции 51 минуту, а прибыл на конечную с задержкой 49 минут. 

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Владислав Сердюк
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