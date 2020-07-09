COVID-19. Суточная заболеваемость в мире на рекордном уровне – динамика пандемии
В мире зафиксировали более 12 млн заболевших за все время пандемии коронавируса. Больше всего больных COVID-19 выявили в США, Бразилии, Индии и России
За прошедшие сутки (по общемировому времени GMT) в мире зафиксировали 213 279 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 499 случаев меньше, чем было при предыдущем антирекорде суточной заболеваемости, передает Worldometers.
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За этот же период умерли 5518 больных COVID-19 (днем ранее – 5504), 180 299 пациентов выздоровели (208 243).
За все время пандемии зарегистрировали 12 155 602 заболевших, из них 551 192 умерли. Выздоровели 7 025 286 человек.
Суточный прирост больных COVID-19 с начала пандемии (нажмите на график, чтобы увеличить)
Динамика эпидемии в странах с наибольшим числом заболевших:
1. США – 3 158 932 заболевших (+61 848 за сутки), 134 862 умерших (+890), 1 392 679 (+37 816);
2. Бразилия – 1 716 196 (+41 541), 68 055 (+1187), 1 117 922 (+45 693);
3. Индия – 769 052 (+25 571), 21 144 (+491), 476 554 (+19 496);
4. Россия – 700 792 (+6562), 10 667 (+173), 472 511 (+8631);
5. Перу – 312 911 (+3633), 11 133 (+181), 204 748 (+3810).
- 6 июля сообщалось, что более 200 ученых написали открытое письмо с просьбой пересмотреть рекомендации по борьбе с коронавирусом, так как, по их мнению, есть свидетельства, что патоген передается не только капельным, но и воздушным путем.
- В ВОЗ ответили, что не исключают такого типа передачи вируса при определенных условиях, и заявили, что продолжают изучать этот вопрос.
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График - Worldometers
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