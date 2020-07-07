Вспышка бубонной чумы в Китае сейчас не несет высокого риска - ВОЗ

В ВОЗ внимательно следят за вспышкой бубонной чумы в Азии, сотрудничая с властями Китая и Монголии

Вспышка бубонной чумы в Китае "хорошо управляема" и на данный момент не представляет высокого риска. Об этом заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает The New York Times.

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"Мы наблюдаем за вспышкой в Китае, мы внимательно следим за происходящим в партнерстве с властями Китая и Монголии. На данный момент мы не видим высокого риска, но мы наблюдаем за этим, внимательно следим", - сказала она.

СПРАВКА. По данным ВОЗ, чума - это инфекционное заболевание, которое передается человеку от блох мелких животных, таких как грызуны.



Чума может быть очень тяжелым заболеванием, особенно в ее септических и легочных формах. Летальность может достигать 30% - 100%, если болезнь не лечить.

Чума была причиной нескольких пандемий, в том числе пандемии "черной смерти" 14 века, во время которой умерли примерно 50 млн европейцев. Сегодня же чуму можно легко лечить с помощью антибиотиков и стандартной профилактики.

В ноябре 2019-го года во Внутренней Монголии зарегистрировали четыре случая заболевания бубонной чумой: два из них протекали в более опасной легочной форме, передает NYT.

1 июля в Монголии зафиксировали два случая заражения бубонной чумой через мясо сурка. В аймаках (провинциях) Ховд и Баян-Улгий вводят карантин. Установлены 146 лиц прямого контакта и 504 лиц косвенного контакта с заболевшими.

охотиться и поедать животных, которые могут переносить чуму. Баяннур, регион Внутренняя Монголия, передает BBC News . Пациент в стабильном состоянии, на карантине. В регионе ввели третий уровень предупреждения: запрещается 6 июля бубонную чуму выявили у скотовода из китайского города

6 июля в Монголии выявили еще одного человека с подозрением на заражение чумой, передает Global News. Отмечается, что у 15-летнего юноши появилась лихорадка через несколько дней после контакта с пойманным во время охоты собакой сурком.

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Марк Сировой

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