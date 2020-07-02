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В Монголии выявили заражения бубонной чумой: в части страны вводят карантин

В Монголии выявили заражения бубонной чумой: в части страны вводят карантин - Фото
Монголия (иллюстративное фото - pixabay.com)
02.07.2020, 12:18

По данным Минздрава Монголии, два брата из аймака Ховд съели мясо сурка и заразились бубонной чумой

В Монголии зафиксировали заражения бубонной чумой в аймаке (провинции) Ховд. Об этом сообщает Национальный центр зоонозов Монголии.

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Отмечается, что болезнь выявили у двух человек. В аймаках Ховд и Баян-Улгий вводят карантин. Установлены 146 лиц прямого контакта и 504 лиц косвенного контакта с инфицированными.

В Минздраве Монголии сообщили на пресс-конференции, что заболевшими являются два брата 27 и 17 лет, передает China Daily. По данным министерства, они заразились после того, как съели мясо сурка. Сейчас они лечатся в двух разных госпиталях провинции.

Спикер Минздрава говорит, что 146 лиц прямого контакта изолировали, у них отобрали биологические образцы для анализа на заражение.

В ведомстве также призвали людей не употреблять сурков в пищу.

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СПРАВКА. По данным ВОЗ, чума - это инфекционное заболевание, которое передается человеку от блох мелких животных, таких как грызуны. 

Чума может быть очень тяжелым заболеванием, особенно в ее септических и легочных формах. Летальность может достигать 30% - 100%, если болезнь не лечить.

Чума была причиной нескольких пандемий, в том числе пандемии "черной смерти" 14 века, во время которой умерли примерно 50 млн европейцев. Сегодня же чуму можно легко лечить с помощью антибиотиков и стандартной профилактики.

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Марк Сировой
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