Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине не снижается: сводка

Вчера зафиксировано 810 новых больных COVID-19: это на три человека больше, чем позавчера (807)

За прошедшие сутки, 8 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 810 человек (из них 48 детей и 56 медиков), 222 пациента госпитализировали. Это видно по дашборду Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период болезнь унесла жизнь 21 пациента (днем ранее – 23), выздоровели 665 (днем ранее - 926).

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8 июля в стране было сделано 13 938 тестов на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 13 568). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 15 323 (днем ранее – 14 016). Суммарно – 29 261 тест (днем ранее – 27 584).

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Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 51 224 заболевших COVID-19, из них 1327 умерли, а 23 784 выздоровели.

Евгений Пилипенко

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