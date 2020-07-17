Карантин. Минздрав назвал условие открытия границ ЕС для украинцев

По данным Минздрава, в Украине динамика заражения COVID-19 за последние две недели превышает те нормы, которые приняли в ЕC

Если в Украине в течение двух недель количество случаев COVID-19 не будет превышать 460-480 заболевших, то тогда cтрана впишется в сегодняшние критерии ЕС. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, динамика заболеваемости коронавирусом за последние две недели в Украине "превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе".

"Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 заболевших, то тогда мы впишемся в сегодняшние критерии ЕС", - отметил Степанов.

1 июля в ЕС назвали критерии , которым должны соответствовать страны, чтобы для их жителей был разрешен въезд в ЕС, и опубликовали список стран, соответствующих этим критериям.

Совет Евросоюза пересмотрел список стран, жителям которых разрешается въезд в ЕС. Украина в нем не появилась. Список опубликован на сайте Совета ЕС. 16 июля

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Арина Толина

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