ЕС остается закрытым для украинцев. Но возможно все изменится через две недели

Совет Евросоюза опубликовал обновленный список "безопасных стран"

Сегодня Совет Евросоюза пересмотрел список стран, жителям которых разрешается въезд в ЕС. Украина в нем не появилась. Список опубликован на сайте Совета ЕС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С 16 июля государства-члены ЕС должны начать постепенно отменять ограничения на въезд для жителей следующих третьих стран:

Алжир

Австралия

Канада

Грузия

Япония

Марокко

Новая Зеландия

Руанда

Южная Корея

Таиланд

Тунис

Уругвай

Китай при условии подтверждения взаимности

Новые страны в списке не появились. Из него исключены Сербия и Черногория. Список пересматривается каждые две недели.

1 июля в ЕС назвали критерии, которым должны соответствовать страны, чтобы для их жителей был разрешен въезд в ЕС, и опубликовали список стран, соответствующих этим критериям. Сербия и Черногория были в этом списке.

848 заболевших коронавирусной болезнью В Украине за прошедшие сутки зафиксировали заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 836). Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировали 56 455 заболевших, 1 445 умерших и 28 931 выздоровевших.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.