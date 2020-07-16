ЕС остается закрытым для украинцев. Но возможно все изменится через две недели
16.07.2020, 18:14
Фото: pixabay.com
Совет Евросоюза опубликовал обновленный список "безопасных стран"
Сегодня Совет Евросоюза пересмотрел список стран, жителям которых разрешается въезд в ЕС. Украина в нем не появилась. Список опубликован на сайте Совета ЕС.
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С 16 июля государства-члены ЕС должны начать постепенно отменять ограничения на въезд для жителей следующих третьих стран:
Алжир
Австралия
Канада
Грузия
Япония
Марокко
Новая Зеландия
Руанда
Южная Корея
Таиланд
Тунис
Уругвай
Китай при условии подтверждения взаимности
Новые страны в списке не появились. Из него исключены Сербия и Черногория. Список пересматривается каждые две недели.
- 1 июля в ЕС назвали критерии, которым должны соответствовать страны, чтобы для их жителей был разрешен въезд в ЕС, и опубликовали список стран, соответствующих этим критериям. Сербия и Черногория были в этом списке.
- В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 848 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 836). Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировали 56 455 заболевших, 1 445 умерших и 28 931 выздоровевших.
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