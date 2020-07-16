Коронавирус. В Украине растет суточная заболеваемость - последние данные

В Украине выявили 56 455 заболевших за все время эпидемии коронавируса. Умерли 1 445 больных COVID-19

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 848 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 836). Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

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За этот период госпитализировали 226 больных COVID-19. Умерли 18 человек (15 днем ранее), выздоровели 800 пациентов (836).

За сутки сделано 27 413 тестов (29 044 днем ранее), сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. Из них 13 013 сделаны методом ПЦР (выявляет активных больных) и 14 400 – методом ИФА (выявляет как болеющих, так и переболевших).

Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировали 56 455 заболевших, 1 445 умерших и 28 931 выздоровевших.

Вчера Степанов заявил, что карантина продлят после 31 июля как минимум на месяц.

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Марк Сировой

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