COVID-19. В реанимацию попадает почти каждый пятый из госпитализированных - НСЗУ

За июнь число госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией выросло на 28%, но перегрузки больниц нет, заявили в Нацслужбе здоровья

Помощь в отделениях интенсивной терапии потребовалась 18-19% госпитализированных с диагнозом COVID-19, сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья.

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Всего за апрель-июнь было госпитализировано 18 724 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 3472 человека получили помощь в условиях интенсивной терапии.

За июнь число госпитализированных с коронавирусом выросло на 28%. При этом в НСЗУ отмечают, что ни в одной из областей не наблюдалось перегрузки больниц, принимающих пациентов с COVID-19.

В среднем госпитализация потребовалась меньше, чем половине пациентов, у которых подтвержден диагноз COVID-19. Из них 18-19% получали помощь в отделениях интенсивной терапии, что меньше, чем общемировой уровень примерно в 25%, отметили в НСЗУ.

В целом на лечение пациентов с коронавирусом НСЗУ выплатила медицинским учреждениям почти 1,7 млрд грн.

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Денис Юдин

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