Коронавирус. В Украине снизилось число заболевших за сутки - последние данные

За время эпидемии коронавируса в Украине COVID-19 заболели 58 842 человека. Умерли 1485 пациентов

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 731 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 116 случаев меньше, чем было днем ранее (847), говорится в данных Совета национальной безопасности и обороны.

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Также за сутки выявили восемь умерших (днем ранее 21) и 354 выздоровевших (751).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 58 842 заболевших, 1495 умерших и 30 879 выздоровевших.

15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что карантин продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится : страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.

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Марк Сировой

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