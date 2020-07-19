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Коронавирус. В Украине снизилось число заболевших за сутки - последние данные

19.07.2020, 09:37
Коронавирус. В Украине снизилось число заболевших за сутки - последние данные - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За время эпидемии коронавируса в Украине COVID-19 заболели 58 842 человека. Умерли 1485 пациентов

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 731 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 116 случаев меньше, чем было днем ранее (847), говорится в данных Совета национальной безопасности и обороны.

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Также за сутки выявили восемь умерших (днем ранее 21) и 354 выздоровевших (751).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 58 842 заболевших, 1495 умерших и 30 879 выздоровевших.

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Марк Сировой
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