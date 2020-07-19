Коронавирус. В Украине снизилось число заболевших за сутки - последние данные
19.07.2020, 09:37
Иллюстративное фото: Роман Балук
За время эпидемии коронавируса в Украине COVID-19 заболели 58 842 человека. Умерли 1485 пациентов
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 731 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 116 случаев меньше, чем было днем ранее (847), говорится в данных Совета национальной безопасности и обороны.
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Также за сутки выявили восемь умерших (днем ранее 21) и 354 выздоровевших (751).
За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 58 842 заболевших, 1495 умерших и 30 879 выздоровевших.
- 15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится: страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.
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