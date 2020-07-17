Достаточно 15 минут. В ВОЗ рассказали типичный сценарий заражения коронавирусом
Вероятность заразиться коронавирусом близка к 100%, если в течение 15 минут находиться близко к больному COVID-19, отмечает Ярно Хабихт из ВОЗ
Обычно, чтобы заразиться коронавирусом, необходимо в течение по меньшей мере 15 минут находиться в метре от больного COVID-19. Об этом в интервью НВ рассказал глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Типичная ситуация - загруженное метро или эскалатор, перегруженные автобусы", - сказал он и добавил, что вероятность заразиться в таких условиях близка к 100%.
Хабихт также отметил, что сложно изучать бессимптомные случаи, но сейчас считается, что "главный источник заражения - это все же люди с симптомами".
- Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировали 57 264 заболевших, 1 456 умерших и 29 769 выздоровевших. За сутки появилось 809 новых заболевших.
- 15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится: страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.
Читайте также: Страну поделят на зоны. В Раде рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
Комментарии