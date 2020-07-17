Достаточно 15 минут. В ВОЗ рассказали типичный сценарий заражения коронавирусом

Вероятность заразиться коронавирусом близка к 100%, если в течение 15 минут находиться близко к больному COVID-19, отмечает Ярно Хабихт из ВОЗ

Обычно, чтобы заразиться коронавирусом, необходимо в течение по меньшей мере 15 минут находиться в метре от больного COVID-19. Об этом в интервью НВ рассказал глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

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"Типичная ситуация - загруженное мет­ро или эскалатор, перегруженные автобусы", - сказал он и добавил, что вероятность заразиться в таких условиях близка к 100%.

Хабихт также отметил, что сложно изучать бессимптомные случаи, но сейчас считается, что "главный источник заражения - это все же люди с симптомами".

57 264 Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировали заболевших, 1 456 умерших и 29 769 выздоровевших. За сутки появилось 809 новых заболевших.

15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что карантин продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится : страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.

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Марк Сировой

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