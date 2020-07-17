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Достаточно 15 минут. В ВОЗ рассказали типичный сценарий заражения коронавирусом

17.07.2020, 11:27
Достаточно 15 минут. В ВОЗ рассказали типичный сценарий заражения коронавирусом - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Вероятность заразиться коронавирусом близка к 100%, если в течение 15 минут находиться близко к больному COVID-19, отмечает Ярно Хабихт из ВОЗ

Обычно, чтобы заразиться коронавирусом, необходимо в течение по меньшей мере 15 минут находиться в метре от больного COVID-19. Об этом в интервью НВ рассказал глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

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"Типичная ситуация - загруженное мет­ро или эскалатор, перегруженные автобусы", - сказал он и добавил, что вероятность заразиться в таких условиях близка к 100%.

Хабихт также отметил, что сложно изучать бессимптомные случаи, но сейчас считается, что "главный источник заражения - это все же люди с симптомами".

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Марк Сировой
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