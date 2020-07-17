Коронавирус. В Украине суточная заболеваемость держится на высоком уровне

В Украине выявили 57 264 заболевших за все время эпидемии коронавируса. Умерли 1 456 больных COVID-19

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 809 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 848). Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

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За сутки умерли 11 человек (18 днем ранее), выздоровели 838 пациентов (800).

Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировали 57 264 заболевших, 1 456 умерших и 29 769 выздоровевших.

Позавчера Степанов заявил, что карантина продлят после 31 июля как минимум на месяц.

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Владислав Сердюк

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