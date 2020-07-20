В КНР произошла вспышка COVID-19: в крупном городе ввели режим военного времени

В китайском Урумчи произошла вспышка коронавируса. В городе ввели военное положение, жителям запретили покидать жилые комплексы

В Урумчи, столице автономного Синьцзян-Уйгурского района Китая, произошла вспышка коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает CNN.

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С прошлой среды в городе было выявлено 47 активных больных и 50 бессимптомных пациентов (по закону Китая, их не включают в общую статистику). За время первой волны эпидемии в начале года в районе было 76 заболевших и трое умерших, затем там не регистрировали больных COVID-19 в течение пяти месяцев.

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С 18 июля в Урумчи, где проживают 3,5 млн человек, действует режим военного времени. Людям запрещено покидать жилые комплексы, торговые центры и отели закрыты. Остановлена работа метрополитена.

В город отменили 90% всех рейсов. Жителей призывают не покидать город, однако они все же могут уехать, если получат негативный тест на коронавирус.

Параллельно в городе начали массовое тестирование, проверяя сначала наиболее рисковые для распространения инфекции места. В частности, проинспектировано 75 продовольственных рынков, 237 супермаркетов и 638 ресторанов: COVID-19 не обнаружено.

На утро 19 июля властям пока не удалось отыскать источник вспышки.

СПРАВКА. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе компактно проживают 11 млн уйгуров. Это тюркский коренной народ, который является в Китае этническим меньшинством. С 2016 года появились свидетельства того, что правительство Китая использует огромные укрепленные лагеря для удержания уйгуров. По данным Госдепа США, в лагерях могут находиться около 2 млн человек. В CNN отмечают, что последствия могут быть катастрофическими, если в них произойдет вспышка коронавируса.

В мае произошла вспышка коронавируса в Пекине. Власти также ввели военное положение, но решили весь город не закрывать. Покидать дом запретили лишь жителям 11 жилых комплексов, которые находятся у рынка, где могла произойти вспышка болезни.

По данным CNN, властям Пекина удалось сдержать вспышку с помощью локализации, отслеживания контактов и массового тестирования.

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Марк Сировой

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