В Пекине новая вспышка коронавируса. В одном районе ввели военное положение

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В столице Китая Пекине зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 – за несколько дней появилось 79 новых заболевших. В районе рынка, с которого началось распространение патогена, введено военное положение, передает CNN.

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12 июня в городе впервые за почти два месяца зафиксировали не завозные случаи заболевания, а внутренне распространение инфекции, связанное с крупнейшим оптовым продовольственным рынком Шинфади (Xinfadi), который является основным поставщиком фруктов и овощей в столице. Вспышка уже распространилась на провинции Ляонин и Хэбэй, где в пяти новых случаях были обнаружены тесные контакты пациентов с Пекином.

В районе Фэнтай, где расположен рынок, объявили о запуске механизма военного времени и создании командного центра для сдерживания распространения вируса. Китайские медиа публикуют видео с военными в этом районе.

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Video: A large number of armed police and police officers are seen stationing outside the #Xinfadi market in Fengtai District, #Beijing at 2 pm Saturday. Residential communities near the market are now in lockdown. pic.twitter.com/dHicQYrCzV — Global Times (@globaltimesnews) June 13, 2020

Власти закрыли 11 жилых комплексов в непосредственной близости от рынка, строго запретив кому-либо вход или выход. Жители будут ежедневно проверять свою температуру и сообщать о показателях, также им будут доставлять еду и предметы первой необходимости.

Помимо того, правительство Пекина приказало всем, кто посещал рынок, и их близким оставаться дома в течение двух недель для медицинского наблюдения.

Столичные власти развернули массовое тестирование (за несколько дней проверили около 76 000 человек) и обещают провести "самые строгие эпидемиологические расследования".

Глава рынка Чжан Юйси уже заявил, что вирус был обнаружен на разделочной доске, которую использовал продавец импортного лосося, что вызывает опасения более широкого заражения. Несколько сетей супермаркетов убрали лосось с продажи.

Исследователи Пекинского центра профилактики и контроля заболеваний сообщили, что секвенирование генома показало, что вирус, обнаруженный на рынке, похож на штаммы, обычно встречающиеся в Европе.

"До сих пор неясно, как возник этот вирус. Он мог распространиться из загрязненных морепродуктов или мяса, или передаваться людьми, которые пришли на рынок", - отмечают ученые.

С начала эпидемии в Пекине до появления нового кластера было зарегистрировано только 420 местных передач инфекции и 9 смертей. В то же время во всем Китае зафиксировано более 80 000 подтвержденных случаев и 4634 летальных исходов.

С 13 июня в городе начали возвращать карантинные ограничения из-за нового распространения COVID-19.

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