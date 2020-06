В Пекине новая вспышка коронавируса. В одном районе ввели военное положение

В столице Китая Пекине зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 – за несколько дней появилось 79 новых заболевших. В районе рынка, с которого началось распространение патогена, введено военное положение, передает CNN.

12 июня в городе впервые за почти два месяца зафиксировали не завозные случаи заболевания, а внутренне распространение инфекции, связанное с крупнейшим оптовым продовольственным рынком Шинфади (Xinfadi), который является основным поставщиком фруктов и овощей в столице. Вспышка уже распространилась на провинции Ляонин и Хэбэй, где в пяти новых случаях были обнаружены тесные контакты пациентов с Пекином.

В районе Фэнтай, где расположен рынок, объявили о запуске механизма военного времени и создании командного центра для сдерживания распространения вируса. Китайские медиа публикуют видео с военными в этом районе.

Video: A large number of armed police and police officers are seen stationing outside the #Xinfadi market in Fengtai District, #Beijing at 2 pm Saturday. Residential communities near the market are now in lockdown. pic.twitter.com/dHicQYrCzV