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В Китае говорят, что рынок в Ухане не был источником коронавируса

В Китае говорят, что рынок в Ухане не был источником коронавируса - Фото
Рынок в Китае (фото - ЕРА)
29.05.2020, 11:55

В Китае говорят, что рынок Уханя был скорее жертвой, чем источником коронавируса, а чтобы выяснить, откуда произошел COVID-19, нужно больше времени

Рынок морепродуктов в китайском городе Ухань был жертвой новой коронавирусной инфекции COVID-19, а не ее источником. Об этом заявил директор  Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Китая Гао Фу, передает Global Times.

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"Сначала мы предполагали, что на рынке морепродуктов может быть вирус, но теперь нам кажется, что рынок похож на жертву (патогена, - ред.). Новый коронавирус существовал задолго до этого", - сказал он.

По словам Фу, в начале января он отправился в Ухань, чтобы выяснить, откуда произошел новый коронавирус. Однако в образцах животных патоген не обнаружили, в то же время наличие инфекции зафиксировали в окружающей среде, в том числе в сточных водах.

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Фу сказал, что китайское правительство и ученые "прилагают все усилия" для изучения происхождения вируса, но патоген характеризуется межвидовой передачей, и до настоящего времени промежуточные хозяева вируса еще не найдены.

Чиновник добавил, что поиск источника COVID-19 требует больше времени, поскольку новый коронавирус опровергает многое из того, что знали люди, и многие части его структуры пока находятся за пределами нашего познания.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) на рынке диких животных и морепродуктов началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • 30 апреля 2020 года сообщалось, что Американское разведывательное сообщество считает, что вирус не был искусственным или генетически модифицированным.
  • В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что была утечка коронавируса из Уханьского института вирусологии. Третьего мая госсекретарь Майкл Помпео заявил о "значительных доказательствах" этого факта, однако уже через несколько дней сказал, что уверенности в этом у властей США нет.
  • 1 мая Китай отклонил многочисленные просьбы ВОЗ допустить ее к участию в расследовании происхождения COVID-19.
  • 19 мая государства-члены ВОЗ договорились провести независимое расследование глобального ответа на пандемию коронавируса. Китай согласился на расследование при условии, что оно будет научным, а не политическим.

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Марк Сировой
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Китай рынок ухань коронавирус COVID-19 гао фу
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