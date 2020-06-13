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В Пекине возвращают ограничения из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке

В Пекине возвращают ограничения из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке - Фото
Фото: EPA
13.06.2020, 22:12

В Пекине обнаружено массовое заражение COVID-19 на одном из оптовых продовольственных рынков

В пекинском районе Фэнтай, где проживает более 2 миллионов человек, власти объявили чрезвычайный режим военного времени из-за вспышки коронавируса на местном рынке Синфади. Во всей китайской столице снова введены некоторые ограничения, сообщает The Guardian.

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В течение 55 дней в Пекине единственными источниками коронавируса были приезжие, случаи внутренней передачи не регистрировались. Город в значительной степени вернулся к нормальной жизни: открылись рестораны и магазины, возобновилось обычное движение в час пик.

В четверг в районе Фэнтай, где расположен крупный продовольственный рынок Синфади, был зарегистрирован первый случай. Сегодня — еще шесть. Массовое тестирование сотен работников рынка выявило еще 45 бессимптомных случаев.

В результате 11 жилых комплексов и несколько школ рядом с рынком были снова закрыты. Власти возобновили ограничения на передвижение по всей столице, отменены спортивные мероприятия, туристические поездки из других частей страны запрещены, а открытие начальных школ отложено.

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Чиновники изолировали 139 людей, контактировавших с зараженными. Рынок закрыт и окружен военными и полицией под круглосуточной охраной. Более 10000 человек, которые там работают, теперь должны пройти тестирование.

Сегодня волонтеры ходили по домам в отдаленных частях Пекина, спрашивая, не посещал ли кто-нибудь недавно рынок Синфади.

24 мая в Китае заявили, что готовы к международному расследованию происхождения COVID-19, но оно должно быть научным, а не политическим. 



Вадим Ребрина
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Китай пекин карантин коронавирус COVID -19
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