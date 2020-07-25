Врач сборной Украины по футболу умер от коронавирусной инфекции
25.07.2020, 23:15
Антон Худаев (Фото - metalist1925.com)
Антону Худаеву было 48 лет
Сегодня, 25 июля, скончался врач сборной Украины и клуба "Металлист-1925" Антон Худаев. Он был болен коронавирусной инфекцией, сообщает в Facebook пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
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Худаеву было 48 лет. Болезнь поразила 70% его легких, он был подключен к аппарату искусственного дыхания.
Врачом "Металлиста" Худаев работал более 20 лет, в 2010-м и с 2016 года был в сборной Украины.
Украинская ассоциация футбола и "Металлист-1925" выразили соболезнования родным и близким врача.
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