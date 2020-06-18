Начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда умер от коронавируса

Иван Гайда (Фото: Facebook Андрея Садового)

Сегодня, 18 июня, во Львове в результате осложнений из-за COVID-19 умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Об этом сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

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"Только что стало известно, что от осложнений из-за COVID-19, умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных. Соболезнования родным и близким! Вечная память", – написал Садовый.

Полковник медицинской службы ВСУ, врач высшей категории Иван Михайлович Гайда родился 7 декабря 1961 года в селе Барыш Тернопольской области.

Начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона.

21 августа 2014 года Гайде присвоено звание заслуженного работника охраны здоровья – за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны.

10 октября 2015 года Иван Гайда был награжден орденом Даниила Галицкого.

Сегодня сообщалось, что во Львовской области восьмой день подряд выявляют более 100 заболевших коронавирусом за сутки.

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