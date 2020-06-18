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Антирекорд во Львовской области: 171 заболевший COVID-19 за сутки

Антирекорд во Львовской области: 171 заболевший COVID-19 за сутки - Фото
Фото: пресс-служба Нацгвардии
18.06.2020, 09:56

Во Львовской области восьмой день подряд выявляют более 100 заболевших коронавирусом за сутки

Во Львовской области ухудшается эпидемиологическая ситуация: за прошедшие сутки выявлен 171 новый заболевший COVID-19, более 100 новых случаев фиксируют уже восьмой день подряд. Об этом говорят данные, опубликованные Советом национальной безопасности и обороны.

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Всего с начала эпидемии во Львовской области зафиксировано 3398 заболевших COVID-19, 107 человек умерло (за прошедшие сутки - двое), 661 человек выздоровел (за прошедшие сутки - 17).

С 11 июня, когда было зафиксировано 125 заболевших за предыдущие сутки, этот показатель для Львовской области не опускался ниже 100.

На данный момент во Львовской областной инфекционной больнице находятся 185 человек, из них в реанимации - шестеро, на аппарате ИВЛ - двое, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

  • За последние сутки в Украине зафиксировали 829 новых заболевших COVID-19 - это наивысший показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии в стране.

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Денис Юдин
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