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Вспышка коронавируса. В ФК "Карпаты" заболела почти половина членов клуба

Вспышка коронавируса. В ФК "Карпаты" заболела почти половина членов клуба - Фото
ФК Карпаты (фото - пресс-служба клуба)
02.06.2020, 16:25

Во львовских "Карпатах" произошла вспышка коронавирусной болезни COVID-19. Клуб уходит на карантин минимум на две недели

В футбольном клубе "Карпаты" Львов коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили почти у половины членов клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Сегодня пришли результаты повторного тестирования 65 игроков, обслуживающего персонала и работников клуба. Почти половина из них оказались положительными.

Все инфицированные осведомлены с результатами и находятся на изоляции под контролем врачей. Имена заболевших и информацию об их состоянии в пресс-службе не раскрывают.

В клубе введен карантин, который продлится как минимум две недели. Отменены все тренировки. О ситуации в команде уже уведомили Украинскую ассоциацию футбола и Премьер лигу.

Несмотря на вспышку COVID-19, в клубе надеются, что после окончания карантина, уже здоровые игроки всех возрастных групп смогут возобновить тренировки и доиграть чемпионат.

  • 30 мая в "Карпатах" выявили инфицированных коронавирусом. Точное количество заболевших в клубе не сообщали, однако указали, что у них не было симптомов и они находятся на изоляции. Матч Премьер-лиги против "Мариуполя" отменили. Вчера члены клуба прошли повторное тестирование.

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Марк Сировой
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