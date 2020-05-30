Вспышка СOVID-19 в ФК "Карпаты": матч УПЛ отменили

Среди игроков и персонала ФК "Карпаты" (Львов) выявили зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба и сайт УПЛ.
В результате матч 24-го тура украинской премьер-лиги "Карпаты" - "Мариуполь" отменили.
Точное количество заболевших пока не сообщают. Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют.
В понедельник, 1 июня, львовяне пройдут еще одно тестирование.
Матч должен был состояться 31 мая в 14:00.
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