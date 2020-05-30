Вспышка СOVID-19 в ФК "Карпаты": матч УПЛ отменили

ФК Карпаты (фото - пресс-служба клуба)

Среди игроков и персонала ФК "Карпаты" (Львов) выявили зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба и сайт УПЛ.

В результате матч 24-го тура украинской премьер-лиги "Карпаты" - "Мариуполь" отменили.

Точное количество заболевших пока не сообщают. Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют.

В понедельник, 1 июня, львовяне пройдут еще одно тестирование.

Матч должен был состояться 31 мая в 14:00.

24 апреля правительство представило четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов.

министр здравоохранения Максим Степанов в рамках ослабления карантина на стадионах могут находиться до 200 человек 27 мая заявил , что

Читайте также: В Минздраве объяснили, как регионы будут выходить из карантина и назвали сроки