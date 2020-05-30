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Вспышка СOVID-19 в ФК "Карпаты": матч УПЛ отменили

Вспышка СOVID-19 в ФК "Карпаты": матч УПЛ отменили - Фото
ФК Карпаты (фото - пресс-служба клуба)
30.05.2020, 13:30

Точное количество заболевших пока не сообщают

Среди игроков и персонала ФК "Карпаты" (Львов) выявили зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба и сайт УПЛ.

В результате матч 24-го тура украинской премьер-лиги "Карпаты" - "Мариуполь" отменили.

Точное количество заболевших пока не сообщают. Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют.

В понедельник, 1 июня, львовяне пройдут еще одно тестирование.

Матч должен был состояться 31 мая в 14:00.

  • 24 апреля правительство представило четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов.
  • 27 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в рамках ослабления карантина на стадионах могут находиться до 200 человек

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Арина Толина
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