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Без зрителей. В Минздраве объяснили, как будут проходить спортивные соревнования

Без зрителей. В Минздраве объяснили, как будут проходить спортивные соревнования - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)
27.05.2020, 10:20

В Минздраве говорят, что разрешено проведение спортивных соревнований в количестве до 50 человек

В Украине в рамках ослабления карантина на стадионах могут находиться до 200 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Начиная с 22 мая, разрешены спортивные соревнования в количестве до 50 человек. Если спортивное соревнование предусматривает большее количество,  то мы специально прописали в постановлении Кабмина, что это все возможно с учетом разрешения Минздрава при обязательном выполнении тех рекомендаций и утвержденных документов, которые выдает Минздрав по эпидемиологическим мерам", - отметил Степанов.

По его словам, вчера, 26 мая, Минздрав по просьбе Федерации футбола согласовал старт чемпионата Премьер-лиги.

"Дали четкие рекомендации, дали четкий медицинский протокол, каким образом это будет происходить, какое количество одновременно людей может находиться в это время на стадионе - это до 200 человек. Конечно, все это происходит без зрителей", - подчеркнул Степанов.

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Арина Толина
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премьер-лига максим степанов коронавирус адаптивный карантин спортивные соревнования
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