Без зрителей. В Минздраве объяснили, как будут проходить спортивные соревнования

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)

В Украине в рамках ослабления карантина на стадионах могут находиться до 200 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Начиная с 22 мая, разрешены спортивные соревнования в количестве до 50 человек. Если спортивное соревнование предусматривает большее количество, то мы специально прописали в постановлении Кабмина, что это все возможно с учетом разрешения Минздрава при обязательном выполнении тех рекомендаций и утвержденных документов, которые выдает Минздрав по эпидемиологическим мерам", - отметил Степанов.

По его словам, вчера, 26 мая, Минздрав по просьбе Федерации футбола согласовал старт чемпионата Премьер-лиги.

"Дали четкие рекомендации, дали четкий медицинский протокол, каким образом это будет происходить, какое количество одновременно людей может находиться в это время на стадионе - это до 200 человек. Конечно, все это происходит без зрителей", - подчеркнул Степанов.

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