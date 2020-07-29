Карантин. Туристы прибегают к подкупу: не готовятся к поездкам - пограничники

Пограничники призвали "своевременно и правильно оформлять документы, чтобы не испортить себе путешествие"

В трех пунктах пропуска и КПВВ люди прибегали к подкупу пограничников, в основном из-за того, что не подготовились к поездке. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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В пункте пропуска Новые Яриловичи гражданка Беларуси предложила пограничнику $100 взятки за пропуск ее в Украину без загрузки мобильного приложения "Действуй дома" и медицинского страхового полиса.

В пресс-службе уточнили, что из-за отсутствия медицинской страховки пограничникам предлагали €50 взятки и в пункте пропуска Тиса.

"3000 российских рублей попытались "пристроить" трое наших земляков возвращаясь через КПВВ Чонгар, чтобы не устанавливать приложение "Действуй дома". В Сеньковке, выезжая в России, украинка за беспрепятственный пропуск ее отца по недействительному паспорту предложила пограничникам 3000 российских рублей взятки", - добавили в Госпогранслужбе.

По этим фактам Госпогранслужба направила в Нацполицию сообщения об обнаружении признаков преступлений ст.369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

В Госпогранслужбе призвали "своевременно и правильно оформлять документы, чтобы не испортить себе путешествие".

С правилами пересечения госграницы, во время карантина можно ознакомиться по двум ссылкам.

15 июля Кабмин увеличил показатель для распределения стран в "красную" или "зеленую" зоны с 40 до 55 активных больных COVID-19 на 100 000 населения.

28 июля Минздрав обновил список стран "зеленой" и "красной" зоны по распространению коронавирусной болезни COVID-19.В красный "список" вернулись Болгария, Албания. Также в него входят Черногория, США, Румыния, Франция, Португалия, Россия, Беларусь, Испания, Великобритания и ряд других стран.

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Арина Толина

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