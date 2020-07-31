Коронавирус в Украине снова "на плато": теперь оно выше тысячи случаев в сутки

Вчера в стране зафиксировали 1090 новых больных COVID-19. Это на 107 выявленных заболевших меньше, чем позавчера (1197)

За прошедшие сутки, 30 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1090 человек. Это видно по статистике от Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период болезнь унесла жизни 20 пациентов (днем ранее – 23), выздоровевшими объявлены 598 (днем ранее - 760).

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Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировано 69 884 заболевших COVID-19, из них 1693 умерли, а 38 752 выздоровели.

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Евгений Пилипенко

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