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Степанов: Причина роста заболеваемости COVID-19 на западе Украины - богослужения

30.07.2020, 13:23
Степанов: Причина роста заболеваемости COVID-19 на западе Украины - богослужения - Фото
Прихожане в церкви на Пасху (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

По словам главы Минздрава, кроме церковных служб росту заражения коронавирусом способствуют общественный транспорт и поездки во время отпуска

Основной причиной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения. Об этом во время селекторного совещания под руководством президента Владимира Зеленского сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба президента.

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По словам Степанова, такие результаты показали эпидемиологические расследования. Второй основной причиной министр назвал общественный транспорт, а также перемещения людей во время отпуска.

Во время совещания Зеленский выразил надежду, что адаптивный карантин с подбором мер контроля на уровне каждого населенного пункта будет более эффективным и позволит не допустить пиковых нагрузок.

Денис Юдин
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