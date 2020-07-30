Степанов: Причина роста заболеваемости COVID-19 на западе Украины - богослужения

По словам главы Минздрава, кроме церковных служб росту заражения коронавирусом способствуют общественный транспорт и поездки во время отпуска

Основной причиной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения. Об этом во время селекторного совещания под руководством президента Владимира Зеленского сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба президента.

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По словам Степанова, такие результаты показали эпидемиологические расследования. Второй основной причиной министр назвал общественный транспорт, а также перемещения людей во время отпуска.

Во время совещания Зеленский выразил надежду, что адаптивный карантин с подбором мер контроля на уровне каждого населенного пункта будет более эффективным и позволит не допустить пиковых нагрузок.

В апреле во время Пасхи зафиксировано 19 нарушений карантина при богослужениях.

зафиксировано 19 нарушений 22 мая ПЦУ разъяснила верующим правила посещения храмов в условиях карантина.

25 июля на карантин закрылся мужской монастырь ПЦУ в Киеве.

Денис Юдин

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