Адаптивный карантин. ПЦУ разъяснила верующим новые правила

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

С 22 мая Православная церковь Украины постепенно восстанавливает совместные богослужения с соблюдением определенных мер безопасности в тех регионах, где зафиксировано улучшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

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В ПЦУ напомнили, что по решению Кабмина разрешается проведение богослужений при участии не более одного человека на десять квадратных метров площади храма.

"Перед тем, как пойти на богослужение нужно измерить температуру. Стоит остаться дома, если вы плохо себя чувствуете или имеете признаки респираторных заболеваний, контактировали недавно с больными. В случае хорошего самочувствия, в храм заходить только в масках", - отметили в пресс-службе.

В том случае, когда человек ее не имеет с собой, приход должен предложить маску верующим.

В храме обязательно должны быть дезинфицирующие средства, расположенные сразу при входе. "Следует регулярно дезинфицировать храм и поверхности, хотя для почитания икон до сих пор достаточно поклона", - сообщили в пресс-службе.

Если храм заполнен в соответствии с нормами карантина, то другие верующие могут участвовать в богослужении на территории храма - с соблюдением социальной дистанции.

"Для этого священнослужителям следует предварительно обозначить места для удобства и безопасности верующих. По возможности - разместить на улице средства трансляции. Причастие будет по-прежнему подаваться каждому отдельно в руки. Перед самым таинством как и священник, так и миряне должны отдельно продезинфицировать руки", - объяснили в ПЦУ.

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Священнослужителей просят призвать верующих соблюдать социальную дистанцию как внутри, так и на улице, совершать богослужения по всем мерам безопасности, обеспечить храмы антисептиками и масками.

В ПЦУ добавили, что онлайн-трансляции богослужений также будут продолжаться, поэтому можно будет приобщится к богослужениям дистанционно.

12 марта в ПЦУ призвали не целовать иконы во время эпидемии коронавируса и использовать одноразовую посуду для причастий.

24 марта синод ПЦУ разрешил проводить богослужения в храмах без прихожан.

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